Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 18Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 18
Nachdem Bianca ihre Burschen in der Hofwoche mit Überraschungen regelrecht überhäuft hat, wird sie nun von ihren Emotionen überwältigt. Keiner ihrer Herzbuben möchte Bianca freiwillig verlassen und so legen sich Michael und Christian noch einmal richtig ins Zeug um die 28 jährige zu beeindrucken. Aber für wen wird sich Bianca am Ende tatsächlich entscheiden? Während bei Ranggler Hannes alles entschieden ist, sind bei Kärntner Andreas noch 2 Frauen am Hof. Bei einem geselligen Abend mit Andreas' Freunden spaltet sich der Freundeskreis allerdings in Befürworter von Sabrina und Maria. Während Sabrina auf ihre Reize setzt, gewinnt Maria die Gruppe aber nach und nach durch ihre sympathische Art für sich. Die Entscheidung lässt sich Andreas aber von seinen Freunden nicht abnehmen. Die drei Steirer Anton, Johann und Gerfried haben sich nach ihren nicht ganz so erfolgreichen Hofwochen zusammengeschlossen und sich auf den Weg zu einem unvergesslichen Männertrip gemacht. Neue Mädels sollen gefunden werden und wo kann die Suche erfolgreicher sein, als auf den legendären Münchner Wies´n? Fesche Mädels verdrehen den drei Single Männern buchstäblich den Kopf und Anton wirft es schon nach dem ersten Zeltbesuch gehörig aus der Bahn. Gerfried und Johann geben so schnell nicht auf. Ob ihre Flirtoffensive erfolgreich sein wird? Und: Arabella macht eine Stippvisite bei den Tiroler Burschen Joe und Martin. Seit ihren Hofwochen ist ja schon ein wenig Zeit vergangen... Was ist letztendlich aus dem Quartett Joe, Karin, Martin und Eva geworden?
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