Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 15
Junggeselle Gerfried hat in der Steiermark bereits vier Damen nach Hause geschickt und nur noch die fesche Alex leistet ihm charmante Gesellschaft. Bis jetzt! Der begehrte Pferdewirt erhält ganz unerwartet einen Brief von der Oberösterreicherin Barbara und ist plötzlich hin und weg. Die versprochenen 90-60-90 haben ihn überzeugt die Nachzüglerin auf seinen Hof einzuladen. Dabei schien doch alles so perfekt zwischen ihm und Kosmetikerin Alex. Die zweifache Mutter flirtet was das Zeug hält und weiß bisher noch nichts von ihrer zukünftigen Konkurrentin. Bei der Waldarbeit versucht Gerfried der 32-Jährigen schonend beizubringen, dass in Kürze noch eine weitere Dame eintreffen wird... und in der Tat hofft der Steirer, dass das Gespräch ohne Probleme vonstatten geht... In der Steiermark hat Wienerin Andrea am Abend zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut und will nun ihren Traumbauern Anton mit einem „Liebesbeet“ wieder gnädig stimmen. Der 43-jährige Steirer sucht das Gespräch zu der Hobbygärtnerin, denn ihr Verhalten vom Vorabend hat nicht seinen Geschmack getroffen. Andrea versucht einmal mehr Anton von ihren ehrlichen Absichten zu überzeugen, aber es scheint zu spät zu sein, oder doch nicht? In Oberösterreich haben sich Michaels beste Freundin Andrea und Kumpel Roland angekündigt. Bewerberin Isabella will da natürlich vor dem anstehenden Damenbesuch ganz genau wissen, wer da gleich kommt. Wirklich freuen kann sich die 46-Jährige darüber allerdings nicht, denn ihr Traumbauer und seine Andrea wirken merkwürdig vertraut miteinander. Flirtet Michael etwa fremd, während seine Auserwählte Bewerberin im Haus sitzt? Bei Bienenzüchter Johann herrscht dicke Luft. Heidi beobachtet wie der Harleyfan sich mit seiner Renate vergnügt und will Klarheit vom Harleyfan. Zu Renates großer Überraschung, heißt es nun auf einmal nur Freunde bleiben, immerhin gab es vor wenigen Minuten noch Bussis fürs „Mausi“. Bei Bianca in Tirol hagelt es eine Überraschung nach der anderen für ihre Herzbuben. Bootfahren, Ziegentransporter und zu guter Letzt spielt auch noch eine exklusive Band für die drei. Die Stimmung ist zwar ausgezeichnet – Zeit für Gefühle bleibt aber dabei nicht. Michael ergreift die Chance, seine Traumbäuerin endlich einmal unter vier Augen zu sprechen und rührt Bianca mit seiner Überraschung zu Tränen. Kaum sind alle Damen auf der Alm von Tiroler Hannes angekommen, da spitzt sich die Lage auch schon zu. Sandra hat sich in ihrem Zimmer verkrochen und hat keine gute Nachricht für den 25-Jährigen. Nachdem eine Frau die Alm verlässt macht sich das frische Trio auf zum guten alten Sepp auf die Nachbaralm. Ob der älteste Junggeselle der Kitzbüheler Alpen die Entscheidung des 25-Jährigen beeinflussen kann?
