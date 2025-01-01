Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 16Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 16
73 Min.Ab 6
Kurzer Rock und High-Heels bringen Andreas zum Schwitzen. Doch auch bei Bianca schwitzen die Bewerber, und verdienen sich damit eine Überraschung. Die Herzdame für Michael war die ganze Zeit sehr nah, während Gerfried im Whirlpool immer noch auf seine wartet. Und Johann? Der plant etwas Besonderes mit Heidi. Und diesmal nichts mit Bienchen und Blümchen.
