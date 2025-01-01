Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 2
Insgesamt 13 Bauern sind in der 11. Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf Liebessuche. In der ersten Folge stellten sich sechs Bauern vor. Die restlichen sieben stellen sich in dieser Folge vor, mit Joe und Martin ist auch ein Duo dabei. Die beiden Freunde betreiben gemeinsam eine Landwirtschaft und wagen gemeinsam das Abenteuer „Bauer sucht Frau“. Erstmals dieses Jahr wird sich Arabella Kiesbauer ins Dirndl werfen und aufbrechen, um dem Single-Dasein der österreichischen Bauern ein Ende zu bereiten. Auf der Suche sind, unter anderen, der Kärntner Großbauer Andreas, Witzbold Severin, die beiden Galloway-Züchter Josef und Martin und der schüchterene Steirer Anton, sowie die beiden Schönheiten Katrin und Bianca. Und das sind längst noch nicht alles. In 2 Folgen begleitet Bauer sucht Frau die sympathische Arabella Kiesbauer bei ihren Besuchen kreuz und quer durch Österreich - Überraschungen vorprogrammiert.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick