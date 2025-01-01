Bauer sucht Frau Staffel 13 Fogle 1 - Die neuen Bauern Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau Staffel 13 Fogle 1 - Die neuen Bauern Teil 1
In den beiden Vorstellungsfolgen präsentiert Arabella Kiesbauer die Single-Bauern: aus Oberösterreich und der Steiermark stammen jeweils vier Kandidaten, Salzburg, Niederösterreich und Kärnten stellen zwei Landwirte, Tirol ist einmal vertreten. Die Damen der Runde kommen aus der Steiermark, bzw. Oberösterreich. Aus letzterem Bundesland kommen auch die Freunde Georg und Stefan, die sich gemeinsam auf Frauensuche begeben. Die Bandbreite reicht von vom lässigen Lebenskünstler Lorenz, der auf einer einsamen Alm wohnt bis zum innovativen Kräuterbauern Simon, der den Betrieb der Eltern umgestellt hat und mittlerweile mit Tees und Kräutern gut im Geschäft ist. Und mit der 21-jährigen Tina ist die jüngste Alpaka-Züchterin Europas mit an Bord.
