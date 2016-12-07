Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 16 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 16 - Die Hofwochen
Forstwirt Franz gibt weiterhin den Elefanten im Porzellanladen. Die Damen dürfen heute sein Herz erobern, indem sie die Gartenarbeit zu seiner Zufriedenheit erledigen. Dank des streikenden Rasenmähers kommt Vorarlbergerin Marion in den Genuss von Franz‘ busserlnder Zuneigung. Und, dass Tirolerin Inge an dem selbstsicheren Franz „absolut nichts Negatives“ finden kann, geht bei ihm runter wie Öl. Problemkind Marianne glänzt beim Unkraut jäten. Welche der Damen muss am Ende des Tages die Koffer packen? Beim Mondseer Doppel kommt Stefan in Flirtlaune, denn Jeannine sucht beim gemeinsamen Bootsausflug Nähe und versucht ihm auf den Zahn zu fühlen. Ihr Ziel ist klar, sie will sein Herz gewinnen. Na dann schauen wir mal, ob Jeannine oder vielleicht doch Christine das Rennen macht? Bei Winzer Martin sammelt Optikerin Jacqueline weitere Punkte, und zwar mit ihrer Linzer Torte. Aber Krankenschwester Judith gibt noch nicht auf! Bei der Arbeit in den Weingärten schlägt ihre Stunde: Die 27-Jährige beeindruckt nicht nur mit ihrer Expertise, sondern auch der Bereitschaft zum bärigen Winzer zu ziehen. Auch hier soll das Hoffest Klarheit bringen. Kann Judith Jacqueline doch noch von der Spitze verdrängen? Ab dieser Folge darf auch Kräuterbauer Simon endlich seine Frauen kennenlernen. Zuerst die Niederösterreicherin Stephanie, dann Denise aus dem Burgenland.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick