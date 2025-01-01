Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 11 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 11 - Die Hofwochen
Lorenz stellt seine verbliebenen drei Damen erneut auf die Probe, diesmal müssen sie sich im Huskycamp beweisen. Sie haben ordentlich anzupacken, während sich der fesche Jungbauer von Freund Alex ein paar Ratschläge holt. Bei Mondseer Georg hat es leider nur eine Dame auf den Hof geschafft. Aber der 27-Jährige wirkt äußerst zufrieden und ist froh, dass ihm die Qual der Wahl erspart bleibt. Auch Nadine ist glücklich, dass sie den Oberösterreicher ganz für sich hat. Wegschicken würde sie ihn zumindest nicht, wenn er nächtens an ihre Tür klopft, gesteht sie. Emanuel traut sich nach ein paar Drinks und mit gelockerter Zunge fragen: „Habt ihr mich eigentlich lieb?“ Dabei kennt man sich erst wenige Stunden! „Das dauert noch ein bisserl, wir wollen erobert werden“, sind sich seine Bewerberinnen einig. Keine zehn Minuten hat es gedauert bis sich Corina auf Hufschmied Christian eingeschossen hat. Doch auch Monika und Claudia wollen den Bauern für sich gewinnen. Der Hahn im Korb genießt die Gesellschaft und gemeinsam geht es ab aufs Dorffest. Nicht auf den Mund gefallen, ist auch der Land- und Forstwirt Franz. Der Lokalpolitiker heißt heute seine Bewerberinnen am Hof willkommen und träumt schon vom „Liebesnest“.
