Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 7 - Die Hofwochen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 7 - Die Hofwochen
Nachdem letzten Mittwoch Lorenz die ersten Vorbereitungen für seine vier Bewerberinnen getroffen hat, trudeln jetzt die Mädls ein. Auf die etwas ruhige Alex folgt die quirlige Claudia, die ohne ihn persönlich zu kennen, schon ganz verliebt ist. Mit Schokolade-Liebespillen will die 22-jährige Wienerin den Herzensmann für sich gewinnen. Die zweite Claudia ist das krasse Gegenteil zur ersten. Ein sehr natürliches Mädel, dass in den Genuss kommt vom feschen Bauern persönlich am Bahnhof in Empfang genommen zu werden. Fehlt nur noch Katharina, dann hat Lorenz seine vier Frauen komplett. Cornel und Michael kämpfen derweilen weiter um Karin. Und weil die Kutscherin keinen Hehl aus ihrem Favoriten macht, muss sich vor allem der 34-jährige Cornel noch mehr ins Zeug legen. Ein romantisches Stelldichein im Stall soll den Umkehreffekt bringen. Ob das klappt? Beim Südsteirer Edwin müssen Sylvia und Susanne ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Doch beim sympathischen Bauern ist die Arbeit in Windeseile getan und das Winzer-Herz strahlt. Die Stimmung ist bei Jungbauer Sigi immer noch im Keller, denn sowohl Corinna als auch Steffi haben das Gefühl, dass von ihm aus zu wenig Interesse besteht. Immerhin legt sich seine Mutter ins Zeug und lädt zur gemeinsamen Backstunde. Mama Helena ist vor allem von Steffi begeistert. Wie es Sigi wohl geht? Frust auch bei Thomas - das Flirtbarometer ist am Nullpunkt. Seine Freunde wollen endlich die Mädls kennenlernen und fühlen ihnen auf den Zahn. Doch Thomas´ Favoritin Nadine ist den besten Freunden wenig sympathisch. Was macht Thomas? Er schwärmt plötzlich wieder von seinem Überraschungsgast Alexandra, die am Anfang der Hofwoche nur kurz vorbeischaute...
Weitere Folgen in Staffel 13
