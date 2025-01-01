Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 22 - Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 22 - Das große Wiedersehen
Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen, Liebesgeständnissen, Liebeskummer und Frischverliebter ist es endlich soweit! Arabella lädt alle ihre Schützlinge zum großen Wiedersehen nach Maria Alm ins Pinzgau. Und jetzt will sie natürlich ganz genau wissen, wie die Geschichten ihrer Bauern und Bäuerinnen ausgegangen sind. Bei wem gab es ein Happy End und wer darf noch auf eine Fortsetzung hoffen? Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen bei den vielen feschen Damen und Herren ja noch der oder die Richtige dabei? Auf jeden Fall hat Arabella sich einige Überraschungen ausgedacht, so dass am Wochenende sicherlich keine Langeweile aufkommen kann.
