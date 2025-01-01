Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 20 - Die Hofwochen

Staffel 13Folge 20
73 Min.Ab 6

Die Hofwochen gehen in die letzte Phase und zumindest bei einigen Bauern hat es ordentlich gefunkt. Gerald und Sabine verziehen sich ins Heu und Martin ist in seine Judith noch genauso verliebt wie vor 2 Monaten. Bei Georg hat es hingegen noch nicht gefunkt, aber der 27-Jährige wirft die Flinte nicht ins Korn und auch Franz versucht sein Glück noch mal bei einer neuen Dame. Und in der Steiermark begeben sich nicht nur Tina, sondern auch zwei ihrer Alpakadamen auf die Suche nach dem richtigen Hengst.

ATV
