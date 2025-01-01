Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 21 - Die Hofwochen

ATVStaffel 13Folge 21
Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 21 - Die Hofwochen

Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 21 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 21: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 21 - Die Hofwochen

73 Min.Ab 6

In den beiden Vorstellungsfolgen präsentiert Arabella Kiesbauer die Single-Bauern: aus Oberösterreich und der Steiermark stammen jeweils vier Kandidaten, Salzburg, Niederösterreich und Kärnten stellen zwei Landwirte, Tirol ist einmal vertreten. Die Damen der Runde kommen aus der Steiermark, bzw. Oberösterreich. Aus letzterem Bundesland kommen auch die Freunde Georg und Stefan, die sich gemeinsam auf Frauensuche begeben. Die Bandbreite reicht von vom lässigen Lebenskünstler Lorenz, der auf einer einsamen Alm wohnt bis zum innovativen Kräuterbauern Simon, der den Betrieb der Eltern umgestellt hat und mittlerweile mit Tees und Kräutern gut im Geschäft ist. Und mit der 21-jährigen Tina ist die jüngste Alpaka-Züchterin Europas mit an Bord.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen