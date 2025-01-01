Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 18 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bei Winzer Martin wird es dieses Mal nicht nur wegen des Besuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr heiß! Martins Herz klopft und Judith hat "Schmetterlinge im Bauch". Jacqueline macht gute Miene zum bösen Spiel und packt ihre Koffer. Freie Bahn für das Liebesglück – das tatsächlich mit einem seiner ganz edlen Tropfen besiegelt wird. In der Steiermark macht sich auch Inge auf den Weg nach Hause – aus freien Stücken. Der sonst so freche Lokalpolitiker Franz verstummt, fasst sich ans Herz und greift dann nach Inges Hand. So wirklich gehen lassen möchte der 64-Jährige die Dame nämlich nicht. Hirschzüchter Gerald hat erst vor wenigen Stunden seine drei Hofdamen willkommen geheißen, ist mit seiner Wahl aber sichtlich zufrieden. Auch seine Freunde finden Gefallen an Sabrina, Sabine und Francesca. Am nächsten Tag heißt es anpacken bevor auch bei ihm die erste Dame aus dem Rennen ist. Bei Simon kann Denise nicht mehr. Sie fühlt sich nicht wohl. Der fesche Jungbauer ist zwar über die Offenheit froh, legt sich aber dennoch ins Zeug, um sie umzustimmen, denn die Burgenländerin weint und weint. Wie sie Konkurrentin Stephanie verriet, fühlte sie sich nämlich überflüssig. Simon macht da einfach kurzen Prozess und holt mit der Steirerin Sophie ein neues Mädel auf den Hof. Die reizende 21-jährige Alpakazüchterin Tina trifft in der Steiermark die letzten Vorbereitungen für die Woche. Schließlich steht noch einiges an, bevor drei Männer ihr auf den Hof kommen. Und einer beweist schon im Bewerbungsvideo großen Mut, geht für sie durchs Feuer. Das wird wohl die nächste heiße Hofwoche...
