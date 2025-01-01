Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 23 - Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 23 - Das große Wiedersehen
Die große Wiedersehensparty aller Bauern und Bewerber geht in Maria Alm in die zweite Runde. Im Hotel wird ausgelassen gefeiert und im Gewimmel auf der Tanzfläche finden sich nicht wenige Pärchen. Und für eines dieser Paare hat Arabella ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet: ein romantisches Spa-Wochenende im Hotel Eder. Aber um in den Genuss dieses Preises zu kommen muss erst mal geküsst werden: Das beste und vor allem originellste Kussfoto gewinnt. Das lassen sich Karin und Corinna nicht zweimal sagen und legen noch auf der Tanzfläche die Latte ziemlich hoch. Aber nicht nur hier wird kräftig gebusserlt! Währen sich Bauern und Hofdamen in allen denkbaren Kombinationen in der Fotobox vergnügen, nimmt Arabella sich den Fischzüchter und seine Damen zur Brust. Hofdame Erika musste mit einer Erkältung leider zuhause bleiben, aber Emanuel stört das keineswegs: Solange er Astrid an seiner Seite hat braucht der Tiroler niemanden anderes mehr. Auch Georg und Nadine lassen gemeinsam ihre Hofwoche Revue passieren und der Mondseer gesteht, dass er es nach der Hofwoche noch einmal auf eigene Faust versucht hat mit der Bäuerinnensuche. Sein Freund Stefan muss sich von Arabella und seinen Hofdamen derweil Schelte einholen, weil er in der Hofwoche nicht mehr Initiative gezeigt hat. Und die gemeinsame Nacht mit Christina sorgt für jede Menge Gesprächsstoff! An Initiative mangelt es in der Bar definitiv nicht! Und während sich die einen von Energetikerin Susanne in die Karten schauen lassen und andere beim Tanzen vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas schauen, bereitet Martin immer noch die große Überraschung für seine Herzensdame vor.
