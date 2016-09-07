Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 3 - Die Hofwochen beginnenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 3 - Die Hofwochen beginnen
Vor dem Sommer wurden die Bauern der 13. Staffel vorgestellt, ab nun sieht man, was sich in Liebesdingen in den warmen Monaten getan hat. Um den Bauern ihre Liebespost auf die Jufenalm in Maria Alm zu bringen, braucht Arabella jedenfalls die Hilfe von Packesel „Goldblümchen“. Keine leichte Angelegenheit. Doch nicht alle Bewerberinnen und Bewerber haben Post geschickt, einige stellen sich den Bauern in Videoclips vor. Und diese werden den Landwirten auf der Alm präsentiert: Für Alpakazüchterin Tina nimmt ein Kandidat seinen ganzen Mut zusammen und geht für sie nicht nur sprichwörtlich über glühende Kohlen. Die Videos begeistern, nur eines verstört: Die bildhübsche Studentin Chiara hat ebenfalls ein entzückendes Filmchen geschickt, dass die Männer gleich hoffen lässt. Jeder möchte derjenige sein, an den sie sich richtet. Doch wer ist es? Arabella klärt auf.
