Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 5 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau Staffel 13 Folge 5 - Die Hofwochen
Trompeter Sigi muss sich von einer seiner Bewerberinnen trennen. Doch es scheint ihm wenig auszumachen - sind die Würfel bereits gefallen? Winzer Edwin bekommt von seiner Kandidatin Kerstin eine Überraschung nach der anderen serviert. Nachdem ihm beim Kennenlernen ihre vielen Tattoos auffielen, die auf den Bewerbungsfotos nicht zu sehen waren, ist es nun die Mitteilung, dass sie bereits vierfache Mutter ist. Entweder hat Kerstin in ihrer Bewerbung einiges verschwiegen oder Edwin hat sie nicht aufmerksam gelesen. In dieser Folge muss er eine Entscheidung treffen, wer nach Hause gehen muss. Da bittet ihn Kerstin plötzlich um ein Gespräch. Ändert das alles? Milchbauer Peter steht eine böse Überraschung bevor: Seine dritte Bewerberin taucht nicht auf. Wie bestellt und nicht abgeholt, wartet er am Bahnsteig vergebens auf die 42-jährige Wienerin Monika. Doch Arabella spendet ersten Trost und verspricht eine weitere Dame zu schicken. Zurück zu Hause ist Peter nicht mehr geknickt, sondern freut sich über seinen Damenbesuch und Christina und Nicole genießen seine Aufmerksamkeit. Bergbauer Thomas ist das Glück holder als Peter, bei ihm reisen gleich mehr Frauen an als erwartet. In Oberösterreich wird das Rennen um das Herz der lustigen Kutscherin Karin heute zu Pferde ausgetragen: Die Burschen müssen beweisen, dass sie mit den Tieren auch umgehen können – bei einem Kutschenrennen. In Sachen Flirts hat ganz eindeutig Michael die Nase vorn, das ist auch Cornel schon aufgefallen. Deswegen legt er sich besonders ins Zeug, um wenigstens bei Karins Lieblingsthema, den Pferden, zu punkten. Wird sich sein Fleiß auszahlen?
