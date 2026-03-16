Die Tragödie am K2: Warum 13 Alpinisten ihr Leben verlorenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 16.03.2026: Die Tragödie am K2: Warum 13 Alpinisten ihr Leben verloren
8 Min.Folge vom 16.03.2026
Der "schwarze Sommer 1986" am K2 markiert eine der dunkelsten Tragödien der Alpinismus-Geschichte. Innerhalb weniger Tage verloren 13 Alpinisten ihr Leben. Dieses Video rekonstruiert den verzweifelten Kampf in der Todeszone auf über 8.000 Metern Höhe. Was als Expedition zum Gipfel begann, wurde zum grausamen Martyrium: Eine Gruppe internationaler Bergsteiger geriet in einen tagelangen Sturm aus orkanartigen Winden, extremem Schneefall und bitterer Kälte.
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