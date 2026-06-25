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Bergwelten

Das Steinerne Meer - eine geheimnisvolle Felsenwelt

ServusTVFolge vom 25.06.2026
Das Steinerne Meer - eine geheimnisvolle Felsenwelt

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Bergwelten

Folge vom 25.06.2026: Das Steinerne Meer - eine geheimnisvolle Felsenwelt

45 Min.Folge vom 25.06.2026

Das Steinerne Meer, ein 160 km² großes Karstplateau an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Bei einer Mehrtages-Wanderung durchqueren wir den Gebirgsstock, wir erfahren mehr über seine Geologie, erleben eine spannende Klettertour und folgen einer Skyrunnerin. Dazu kommen Begegnungen mit dem Erschaffer eines einmaligen Gipfelkreuzes, mit einem Brüderpaar, das Alpin-Geschichte geschrieben hat und mit Schafbauern, für die das Gebirge seit Generationen Weideland und Herzensangelegenheit ist.

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