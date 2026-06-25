Das Steinerne Meer - eine geheimnisvolle FelsenweltJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 25.06.2026: Das Steinerne Meer - eine geheimnisvolle Felsenwelt
45 Min.Folge vom 25.06.2026
Das Steinerne Meer, ein 160 km² großes Karstplateau an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Bei einer Mehrtages-Wanderung durchqueren wir den Gebirgsstock, wir erfahren mehr über seine Geologie, erleben eine spannende Klettertour und folgen einer Skyrunnerin. Dazu kommen Begegnungen mit dem Erschaffer eines einmaligen Gipfelkreuzes, mit einem Brüderpaar, das Alpin-Geschichte geschrieben hat und mit Schafbauern, für die das Gebirge seit Generationen Weideland und Herzensangelegenheit ist.
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