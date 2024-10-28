Bergwetter (Teil 2) - Bedrohliche UrgewaltenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 28.10.2024: Bergwetter (Teil 2) - Bedrohliche Urgewalten
48 Min.Folge vom 28.10.2024
Warum ist das Wetter in den Bergen so speziell, und wie können sich Bergsteiger und Wanderer möglichst gut für alpine Unternehmungen vorbereiten? Die Bergwelten-Dokumentation rund um das Wetter in den Alpen geht alpinen Wetterphänomenen auf den Grund. Mit renommierten Bergsteigern sowie ServusTV-Wetterchef Sebastian Weber und Thomas Bucheli, dem legendären Schweizer Wetter-Moderator, sind wir dort, wo das Bergwetter entsteht: Auf den höchsten Gipfeln und in den finstersten Tälern der Alpen.
