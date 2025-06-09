Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Die Gebirgsjagd - Die letzte Freiheit

ServusTV
Folge vom 09.06.2025
Viele Jäger träumen davon, einmal in den Bergen auf die Jagd zu gehen, denn kaum irgendwo sonst ist das Leben, die Natur so ursprünglich und so wild wie im Gebirge. Wetterumschwünge, Fels- und Steinschlag - die Gefahren im Gelände rechtzeitig vorhersehen kann nur, wer sich regelmäßig am Berg aufhält. Wir begleiten eine Jägerin und fünf Jäger bei der Erfüllung ihrer strapaziösen Aufgaben, aber auch bei den schönsten und spannendsten Momenten der Jagd in ihren Bergrevieren.

