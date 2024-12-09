Das Steinerne Meer - Zauberhafte WinterweltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.12.2024: Das Steinerne Meer - Zauberhafte Winterwelt
48 Min.
Diese „Bergwelten“-Folge zeichnet ein Porträt des Steinernen Meeres im Winter. Wir erleben dieses österreichisch-bayerische Grenzgebirge bei einer Extrem-Ski-Abfahrt am Großen Hundstod und einer anspruchsvollen Ausbildungstour für österreichische Heeresbergführer. Außerdem lernen wir einen „Schneeflüsterer“ kennen, ein heimlicher Star des Ski-Weltcups, und begleiten Forscher des Deutschen Wetterdienstes zum Funtensee.
