Peter Schröcksnadel ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Fliegenfischer. Mit seinem „RIVER and NATURE TRUST“ setzt er sich für den Schutz der heimischen Bachforelle ein. Neben den Alpen zieht es ihn regelmäßig nach British Columbia, wo er in unberührter Wildnis die seltene Steelhead-Forelle fischt. Bergwelten begleitet ihn von Kärnten bis Kanada, zwischen Naturverbundenheit, Abenteuer und Engagement für den Erhalt einzigartiger Lebensräume - für Fisch und Mensch.
