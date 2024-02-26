Die Julischen Alpen - Ein Winterparadies mit MeerblickJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.02.2024: Die Julischen Alpen - Ein Winterparadies mit Meerblick
48 Min.Folge vom 26.02.2024
Die Julischen Alpen sind ein wildes, ursprüngliches und naturbelassenes Gebirge, geprägt vom mediterranen Klima und eingebettet im Dreiländereck zwischen Slowenien, Italien und Österreich. Von seinen höchsten Gipfeln aus bietet sich ein überraschender Blick auf das naheliegende Mittelmeer, insbesondere auf den Golf von Triest.
