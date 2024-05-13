Der Luchs Trail - Auf leisen Sohlen durchs Gebirg‘Jetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 13.05.2024: Der Luchs Trail - Auf leisen Sohlen durchs Gebirg‘
48 Min.Folge vom 13.05.2024
Wandern, wo die Luchse wohnen - der Luchs Trail ist ein Weitwanderweg, der über 220 Kilometer und 12.000 Höhenmeter drei Bundesländer und ihre Schutzgebiete verbindet: die Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse sowie das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Christine Sonvilla und Marc Graf sind Fotografen und Naturfilmer und seit Jahren dem Luchs auf der Spur. In Reichraming in den oberösterreichischen Kalkalpen machen sie sich auf, um am ‚Luchs Trail‘ Österreichs "Wilde Mitte" zu durchwandern.
