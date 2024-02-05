Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hohe Göll im Winter

ServusTV
Folge vom 05.02.2024
Folge vom 05.02.2024: Der Hohe Göll im Winter

48 Min.
Folge vom 05.02.2024

Er liegt zwischen Watzmann und Königssee im Westen und dem Salzachtal mit Salzburg im Osten: In dieser Bergwelten-Folge erkunden wir den Hohen Göll im Winter. Wir erleben die Wintersonnwende am Berg, ein eisiges Canyoning-Abenteuer im Bluntautal, eine Überschreitung des ganzen Göll-Massivs auf Ski und eine extreme Ski-Abfahrt in der steilen Ostwand. Der Hohe Göll ist ein Berg mit vielen Geschichten und eine ganze, spannende Bergwelt.

