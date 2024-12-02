Berge - Entstehen und VergehenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 02.12.2024: Berge - Entstehen und Vergehen
48 Min.Folge vom 02.12.2024
Berge und ihren Wandel zu begreifen, lebendige und sterbende Berge über Millionen von Jahren wahrzunehmen, bedeutet, ein größeres Verständnis für Zusammenhänge zu gewinnen. Berge sind Monumente der ewigen Vergänglichkeit, die uns die Chance bieten, Geschichte aus Stein zu lernen, um Krisen zu bewältigen, sich Veränderungen anzupassen und Gefahren zu meistern.
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