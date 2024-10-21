Bergwetter (Teil 1) - Faszinierende UrgewaltenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 21.10.2024: Bergwetter (Teil 1) - Faszinierende Urgewalten
47 Min.Folge vom 21.10.2024
Das Wetter in den Bergen wird immer unberechenbarer! Eine Aussage, die man von Wanderern und Bergsteigern häufig hört. Doch rasche Wetterumschwünge gab es immer, sie sind Teil des alpinen Wetters und Teil der Alpinismus-Geschichte: Steinschlag und Blitzgewitter ebenso wie Wetterstürze und White-Out-Situationen haben unzählige Tragödien in unseren Bergen verursacht.
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