Folge vom 12.05.2025: Euphorie und Sucht am Berg - Ein Film von Reinhold Bilgeri
Das Bezwingen von Bergen und der Kampf mit Fels und Eis werden zu Ende des 19. Jahrhunderts immer stärker heroisiert. Im Lauf der Alpin-Geschichte steigert sich die Herausforderung für so manche Ehrgeizige und Grenzgänger geradezu zur Sucht. Ein Phänomen, das sich im Massenansturm auf ikonische Berge im 21. Jahrhundert bis zur Hysterie steigert. Mit dem Ergebnis, dass sich heute Soziologen und Psychologen mit dem Bergsteigen beschäftigen und ein neues Phänomen erkennen: die Bergsucht.
