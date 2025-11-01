Bezaubernde Jeannie
Folge 11: Kleine Jungs sind gefährlich
25 Min.
Major Jamisons elfjähriger Sohn Custer berichtet von seltsamen Vorkommnissen in Tonys Haus. Jamison bringt seinen Sohn zu Armee-Psychiater Dr. Bellows - und der glaubt dem Jungen. Er beauftragt ihn, Tonys Haus zu beobachten. Als sie wenig später gemeinsam durch ein Fenster in Tonys Wohnung sehen, werden sie von einem Polizisten gestellt. Er nimmt die beiden Übeltäter mit in Tonys Wohnung, um ihre Identität festzustellen. Dabei erlebt Bellows eine Überraschung.
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
