Bezaubernde Jeannie
Folge 7: Weltraumflug mit Hindernissen
25 Min.
Tony soll in den Weltraum fliegen und dabei als erster im All aussteigen. Jeannie findet dies gefährlich und will es um jeden Preis verhindern. Als Psychiater Dr. Bellows Tony vor dem Flug noch einigen Tests unterzieht, sieht Jeannie ihre Chance gekommen: In Tonys Uniformtasche versteckt, bringt sie die Untersuchungsergebnisse gehörig durcheinander. Dr. Bellows schickt Tony statt ins All in Erholungsurlaub. Doch dann sieht Jeannie ihren Fehler ein, und sie reisen beide ins All.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland