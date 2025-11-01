Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Russisches Roulette

Sony PicturesStaffel 1Folge 13
Russisches Roulette

Russisches RouletteJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 13: Russisches Roulette

25 Min.

Jeannie hat Tony versprochen, nicht mehr mit Roger auszugehen, wenn auch er die Hände von anderen Frauen lässt. Eines Tages müssen Tony und Roger die beiden sowjetischen Kosmonauten Tiomkin und Posnovsky auf deren Goodwill-Tour begleiten. Dabei erweist sich Major Sonya Tiomkin als außerordentlich attraktive Frau, die sofort ein Auge auf Tony wirft. Als Jeannie ausgesprochen sauer reagiert, sperrt Tony sie in ihre Flasche - und das erweist sich als schwerer Fehler.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen