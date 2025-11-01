Bezaubernde Jeannie
Folge 3: Das Training für den Mondflug
25 Min.
Auf Tony und Roger, die Raumfahrer in spe, kommt ein größeres Problem zu: Sie müssen für eine Woche zu einem Überlebenstraining in die Wüste - und Jeannie will unbedingt mit. Unbemerkt versteckt sie sich in Tonys Feldflasche. In der Wüste zaubert sie frische Quellen und andere Annehmlichkeiten herbei. Während am Ende des Überlebenstrainings Roger völlig fertig ist, hat Tony fünf Pfund zugelegt. Psychiater Bellows ist begeistert von diesem "Sieg der Fantasie" über die Strapazen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
