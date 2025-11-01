Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Frau über Bord

Staffel 1Folge 6
Frau über Bord

Bezaubernde Jeannie

Folge 6: Frau über Bord

25 Min.

Tony hat Jeannie einen Ausflug ans Meer versprochen, doch stattdessen muss er die Tochter eines Rüstungsfabrikanten ausführen. Nina will Tony unbedingt auf einer Kreuzfahrt mit ihrer Privatjacht dabeihaben. Jeannie meutert und taucht auf der Jacht auf. Sie bedrängt Tony. Als sie anschließend wieder unsichtbar wird, glauben alle, dass Tony das Mädchen über Bord gestoßen hat. Er landet im Gefängnis. Jeannie muss einen besonderen Trick anwenden, um Tony wieder herauszupauken.

Sony Pictures
