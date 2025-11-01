Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 17
25 Min.

Roger entdeckt das Geheimnis von Jeannies Existenz, als er zufällig die Flasche öffnet. Als er erfährt, dass Tony nie von Jeannies Fähigkeiten Gebrauch gemacht hat, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, wundert sich Roger. Mit einem Trick lockt er Jeannie in die Flasche zurück und nimmt sie mit. Wenig später muss sich Tony über seinen Freund und Kollegen sehr wundern, denn dieser erreicht Dinge, die unmöglich schienen. Tony ahnt schon bald, dass Jeannies Zauberkräfte dahinterstecken.

