Bezaubernde Jeannie
Folge 14: Jeannies Verlobter
25 Min.
Tony will Jeannie nicht heiraten. Der Flaschengeist benötigt einen Rat seiner Mutter, blinzelt einmal kurz - und wenig später erscheint die Frau Mama. Diese überzeugt Jeannie, dass Tony seine Meinung ändern wird, wenn sie vorgibt, Roger zu heiraten. Roger ist einverstanden, will aber Jeannies Eltern kennen lernen. Währenddessen hat Dr. Bellows ein Grundstück gekauft. Dort lässt Jeannie nun das Haus ihrer Eltern entstehen - und sorgt damit für ein beträchtliches Durcheinander.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland