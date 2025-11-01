Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Roger kommt unters Messer

Sony PicturesStaffel 1Folge 20
Roger kommt unters Messer

Roger kommt unters MesserJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 20: Roger kommt unters Messer

25 Min.

Als Roger operiert werden muss, teilt Tony Jeannie im Vertrauen mit, dass er eigentlich immer Arzt werden wollte. Wenig später befindet er sich im Operationsschurz im Hospital. Als Roger hinter die wahre Identität seines "Arztes" kommt, ist er verständlicherweise gegen die Operation. Zudem erscheint nun Jeannie in der Klinik und sorgt für hinreichend Chaos. Weil auch noch NASA-Psychiater Dr. Bellows mitmischt, scheint Rogers Schicksal auf dem OP-Tisch besiegelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen