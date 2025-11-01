Bezaubernde Jeannie
Folge 20: Roger kommt unters Messer
25 Min.
Als Roger operiert werden muss, teilt Tony Jeannie im Vertrauen mit, dass er eigentlich immer Arzt werden wollte. Wenig später befindet er sich im Operationsschurz im Hospital. Als Roger hinter die wahre Identität seines "Arztes" kommt, ist er verständlicherweise gegen die Operation. Zudem erscheint nun Jeannie in der Klinik und sorgt für hinreichend Chaos. Weil auch noch NASA-Psychiater Dr. Bellows mitmischt, scheint Rogers Schicksal auf dem OP-Tisch besiegelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
