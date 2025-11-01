Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Ersteigert von Prinzessin Fatima

Sony Pictures
Staffel 1
Folge 2
Ersteigert von Prinzessin Fatima

Bezaubernde Jeannie

Folge 2: Ersteigert von Prinzessin Fatima

25 Min.

Jeannie kann auch Tonys nicht ganz so ernst gemeinte Wünsche erfüllen - leider! Denn er prahlt, dass er sich an dem Mann, der Jeannie einmal beleidigt hat, rächen will. Worauf ihn Jeannie prompt ins Bagdad vor 2000 Jahren versetzt. Dort stellt sich heraus, dass der ehemalige Beleidiger Jeannies ein wilder orientalischer Riese ist. Diesen beeindrucken Tonys Beteuerungen, er sei Offizier der US-Armee, überhaupt nicht. Tony flüchtet - und landet in einer Sklavenversteigerung.

