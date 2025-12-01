Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Staffel 1Folge 22
Folge 22: Einmal Millionär sein

25 Min.

Tony und Roger wollen nach Reno fahren. Roger hofft, dort mit Hilfe Jeannies zum Multimillionär zu werden. Deshalb hört er gar nicht gerne, dass Tony Jeannie gar nicht mitnehmen will. Roger kann Jeannie in ihrer Flasche in Tonys Tasche schmuggeln. Aber trotz einer gehörigen Portion Zauberei wird Roger in Reno nicht reich. Als man anschließend meint, Pferderennen wären Erfolg versprechender, blinzelt Jeannie - und Roger findet sich als Jockey mitten im Rennen wieder.

