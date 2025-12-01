Bezaubernde Jeannie
Folge 22: Einmal Millionär sein
25 Min.
Tony und Roger wollen nach Reno fahren. Roger hofft, dort mit Hilfe Jeannies zum Multimillionär zu werden. Deshalb hört er gar nicht gerne, dass Tony Jeannie gar nicht mitnehmen will. Roger kann Jeannie in ihrer Flasche in Tonys Tasche schmuggeln. Aber trotz einer gehörigen Portion Zauberei wird Roger in Reno nicht reich. Als man anschließend meint, Pferderennen wären Erfolg versprechender, blinzelt Jeannie - und Roger findet sich als Jockey mitten im Rennen wieder.
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
