Tageszusammenfassung 10: Schwierige Zeiten für Ciara und GemaJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 11: Tageszusammenfassung 10: Schwierige Zeiten für Ciara und Gema
32 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Nach dem Streit mit Maxime erhält Ciara eine Verwarnung von Big Brother und hat Angst, bei ihren Mitbewohner:innen und den Zuschauer:innen negativ dazustehen. Unterdessen fällt auch Gema bei den Mitstreiter:innen in Ungnade - wegen eines Pizza-Vorfalls.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen