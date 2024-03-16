Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2024Folge 13vom 16.03.2024
31 Min.
Ab 12

Big Brother hat darauf hingewiesen, dass jede Art von diskriminierenden Äußerungen, abwertende Bemerkungen über Minderheiten und verleumderische Aussagen keinen Platz in seinem Container haben. Diese Ansage löste Emotionen aus. Mit der neuen Aufgabe der Woche kommen die Bewohner:innen schnell im Hier und Jetzt an. Bestehen sie sie, wird das nächste Einkaufsbudget verdoppelt.

