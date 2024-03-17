Tageszusammenfassung 13: Bringt der Sonntag die nötige Entspannung?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 14: Tageszusammenfassung 13: Bringt der Sonntag die nötige Entspannung?
32 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
Bei "Big Brother" 2024 wird die Stimmung im Container allmählich hitzig. Unter den Bewohner:innen gibt es Differenzen, die in den letzten Tagen immer mehr um sich gegriffen haben. Auch die Wochenaufgabe heizt den Bewohner:innen wortwörtlich ein. Kann an diesem Sonntag endlich eine Wochenend-Stimmung für Entspannung sorgen oder nehmen die Debatten Fahrt auf?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
