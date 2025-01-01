Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 17: Mit Christian im Hot Tub? Garantiert nicht langweilig

Big Brother

Folge 18: Tageszusammenfassung 17: Mit Christian im Hot Tub? Garantiert nicht langweilig

32 Min.Ab 12

Qualm und Gestank statt Sonne: Moritz feuert den Hot Tub an, vergisst aber, Wasser einzufüllen. Nicht alle Mitbewohner:innen bleiben dabei ruhig. Ganz entspannt heben dagegen Christian und Maxime ihren Flirt aufs nächste Level. Zu viel für die verlassene Maja ...

