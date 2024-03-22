Tageszusammenfassung 18: Der Bro-KodexJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 19: Tageszusammenfassung 18: Der Bro-Kodex
32 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12
Der amtierende Container-Chef Mateo konnte bereits für sich selbst Nominierungs-Schutz erspielen. Nun darf er eine:n weitere:n Mitbewohner:in vor der Rauswahl schützen - und entscheidet sich selbstverständlich für seinen Bro Kevin. Dieser wiederum darf als nächstes eine Person vor einem möglichen Exit retten. Seine Wahl fällt ohne Zögern auf Christian. Diese Entscheidung stößt ihren Mitbewohnerinnen sauer auf. Können sich auch die Frauen schützen?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen