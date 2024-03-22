Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 18: Der Bro-Kodex

Tageszusammenfassung 18: Der Bro-Kodex

Folge 19: Tageszusammenfassung 18: Der Bro-Kodex

32 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12

Der amtierende Container-Chef Mateo konnte bereits für sich selbst Nominierungs-Schutz erspielen. Nun darf er eine:n weitere:n Mitbewohner:in vor der Rauswahl schützen - und entscheidet sich selbstverständlich für seinen Bro Kevin. Dieser wiederum darf als nächstes eine Person vor einem möglichen Exit retten. Seine Wahl fällt ohne Zögern auf Christian. Diese Entscheidung stößt ihren Mitbewohnerinnen sauer auf. Können sich auch die Frauen schützen?

