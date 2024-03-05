Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 1: Kalte Nächte für Angela und Ciara

31 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

Das ist fies! Vor dem Einzug von Bikerlady Jacqueline (35) befiehlt Big Brother den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich zu verstecken. Die beiden ersten, die gefunden werden, sollen zur Strafe im Innenhof auf Feldbetten übernachten. Es trifft Angela und Ciara, die keine Lust auf kalte Nächte im Innenhof haben. Der erste Zoff ist da. Kevin freut sich: Big Brother spendiert ihm Torte und Ballons zum 30. Geburtstag - und die anderen ein Geburtstagsständchen.

