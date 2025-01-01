Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 22: Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?
47 Min.Ab 12
Eine aufregende Woche liegt hinter den Bewohner:innen. Die Lebensmittel sind knapp und der nächste Streit übers Essen bricht aus. Das Streitthema: Gehören Haferflocken in die Nudelsoße oder nicht? Gleichzeitig zehrt das Lernen für den Einbürgerungstest an den Nerven und die nächste Nominierung mit anschließendem Exit steht an. Wer muss "Big Brother" nach Woche drei verlassen?
