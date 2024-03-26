Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und VerratJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 23: Tageszusammenfassung 22: Zoff, Tränen und Verrat
31 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Frauke hat die Schnauze voll: "Ich habe ihn geschützt und kriege trotzdem nur in die Fresse!" Marcus will das Doppelbett nicht mehr mit On-Off-Kuschelpartnerin Frauke teilen und das, obwohl die Berlinerin ihn vor einer Nominierung bewahrt hat. Diese ist verletzt und heult saja über Marcus ich bei Maus.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen