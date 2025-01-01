Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 23: Sturz der Küchen-Queen?

JoynStaffel 2024Folge 24
Tageszusammenfassung 23: Sturz der Küchen-Queen?

32 Min.Ab 12

Bislang war Angela die unangefochtene Küchen-Queen im Container. Doch was passiert, wenn die Bremerin "Big Brother" irgendwann verlassen muss? Die anderen Bewohner sind sich einig: Angela muss auch andere mit an den Herd lassen. Doch die selbsternannte Küchenchefin Angela will sich auf keinen Fall in den Kochtopf gucken lassen und hat schnell ein Ziel für ihren verbalen Gegenangriff ausgemacht: Tanja.

