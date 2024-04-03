Tageszusammenfassung 30: Hand in Hand zur neuen Freundschaft?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 31: Tageszusammenfassung 30: Hand in Hand zur neuen Freundschaft?
32 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Containerchef Marcus überbringt Tanja und Angela eine besondere Aufgabe vom großen Bruder: Beide müssen die nächsten Stunden Hand in Hand gemeinsam verbringen. Während bei Tanja und Angela vorerst Harmonie herrscht, kracht es bei Frauke und Marcus doppelt so laut: "Du sagst, du klärst es mit mir und dann machst du wieder die gleiche Kindergartenkacke!" Ob Big Brother auch hier als Friedensstifter eingreifen muss?
