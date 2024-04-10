Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 37: Nominierungsfrust und Verschönerungsmaßnahmen

33 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12

Ein altes Reality-Gesetz besagt, dass Masken irgendwann fallen werden. Dem will Big Brother jetzt mit ganz eigenen Renovierungsmaßnahmen entgegenwirken. Die Bewohner:innen haben Material für Hochbeete, Rollrasen, Farben und Co. vom großen Bruder zur Verfügung gestellt bekommen. Ob die Verschönerungsmaßnahmen des Containers für einen besseren Gemütszustand sorgen können?

