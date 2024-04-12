Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-FantasienJetzt kostenlos streamen
Folge 40: Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-Fantasien
32 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
"Big Brother" spendiert eine Party: Grill, Salate, Grillfleisch und Getränke stehen bereit. Doch was wäre eine Essenslieferung ohne Diskussion? Nach ein paar Drinks plant Frauke eine besondere Versöhnungs-Strategie. Aber will Marcus sich überhaupt versöhnen?
