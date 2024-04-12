Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-Fantasien

JoynStaffel 2024Folge 40vom 12.04.2024
Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-Fantasien

Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-FantasienJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 40: Tageszusammenfassung 39: Party-Stimmung mit Knutsch-Fantasien

32 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12

"Big Brother" spendiert eine Party: Grill, Salate, Grillfleisch und Getränke stehen bereit. Doch was wäre eine Essenslieferung ohne Diskussion? Nach ein paar Drinks plant Frauke eine besondere Versöhnungs-Strategie. Aber will Marcus sich überhaupt versöhnen?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen