Folge 42: Tageszusammenfassung 41: Selbsteinschätzung - wer rankt am besten?
14.04.2024
Big Brother hat eine Aufgabe für die Bewohner:innen: Sie sollen sich in Sachen Attraktivität, Beliebtheit und Ehrlichkeit selbst einschätzen und ranken. Kevin rät Frauke und Marcus zu ihren Gefühlen zu stehen und ist damit auf jeden Fall der beste Kuppler.
